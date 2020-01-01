الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

استبعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فكرة التنازل عن خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأبدى النادي الأهلي، رفض رحيل ناصر ماهر لاعب الفريق المعار إلى صفوف سموحة، على سبيل البيع النهائي سواء محليًا أو خارجيًا.





ويأتي رفض مجلس القلعة الحمراء، خوفًا من رحيل اللاعب بعد ذلك إلى صفوف الزمالك، خاصةً أن المارد الأبيض كان قد فتح معه مفاوضات بالفترة السابقة.





ويرغب سموحة، في الحصول على خدمات ناصر ماهر بصفة نهائية بناءً على طلب من حمادة صدقي المدير الفني، خاصةً أنه من العناصر الهامة.







