تصريحات نارية من مرتضى منصور بشأن أزمة نادي القرن

السبت 04/يوليه/2020 - 10:09 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
مصطفى صابر
صرح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أنه ليس من حق إدارة النادي الأهلي أن يتقدموا بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب لافتات نادي القرن الحقيقي الذي قمنا بوضعها أعلى أسوار النادي.

وخلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك قال مرتضى : "العلامات التجارية خاصة بالمحلات والمطاعم وليس لافتة، ولم أكن أعلم أنها ستسبب كل ذلك الضيق لهم.. الزمالك نادي القرن الإفريقي الحقيقي".

وأضاف: "سنذهب إلى الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري لأن ذلك هو المتبع، وسيكون الملف الخاص بالقضية جاهز خلال أيام من أجل ارساله لهم، ولو حكمت المحكمة بأحقيتنا في اللقب أو حتى لم يحكم ستظل اللافتة".

وتابع منصور: "نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي وحصلنا على اللقب بالأمر الواقع ، وأجيال وراء أجيال ستقول ذلك وسيكون يوم 9-7 هو يوم الإحتفال السنوي بلقب نادي القرن".

وأختتم رئيس الزمالك أن قناة النادي ملكية خاصة لنا، وأن إعلام المصريين هو الذي يدير وعلاقتنا بإعلام المصريين علاقة محترمة

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