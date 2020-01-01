الدوري الأمريكي لكرة السلة في مأزق بسبب الكورونا





فيما يدرك مفوض رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، آدم سيلفر، أن أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد تؤدي لإلغاء هذا الموسم، جاءت نتائج اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا مشجعة.





اعترف سيلفر بأن هناك احتمالات لإلغاء الموسم، ولكن نتائج اختبارات الكشف عن كورونا لا تشير إلى هذا.





وأعلنت الرابطة أن 25 من 351 خضعوا للاختبار جاءت نتيجة فحصهم إيجابية، وإضافة لهذا أسفر فحص 844 من أعضاء أطقم التدريب والأطقم المعاونة بهذه الفرق عن اكتشاف عشر حالات إصابة.





وبلغت نسبة الإصابات أقل من 3%، وهي أقل كثيراً من المتوسط العام الذي يبلغ 7.1%، ما يمثل أخباراً جيدة للرابطة التي تعتزم إدخال اللاعبين والمدربين والموظفين من 22 فريقاً إلى بيئة فقاعية في أورلاندو بولاية فلوريدا بعد أيام.





وقبل أيام، أشارت تقارير إلى أن بروكلين، ودينفر، ونيو أورليانز، أغلقت المنشآت التدريبية بسبب وجود حالات إصابة بفيروس كورونا، فيما قفزت أعداد الإصابات في فلوريدا بشكل مأسوي مؤخراً.





ويدرك سيلفر أن كورونا قد يبدد خطط الرابطة بشأن استئناف فعاليات الموسم الحالي الذي توقف منذ مارس الماضي.