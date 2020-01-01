حيلة جديدة للحد من انتشار "الكلاب الضالة" في الأردن

السبت 04/يوليه/2020 - 09:16 ص
كلاب ضالة
كلاب ضالة
وكالات

كشفت السلطات الأردنية، اليوم السبت، عن حيلة جديدة ستلجأ إليها للحد من انتشار «الكلاب الضالة»، في المملكة.

 

جاء هذا القرار،  بعدما زادت الكلاب الضالة عن المألوف في أعقاب رفع حظر التجوال التي شهدتها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأصبح انتشار الكلاب الضالة في المملكة الأردنية، يهدد حياة البشر في المناطق السكنية، قررت السلطات بالمملكة تدشين مبادرة لإيواء الكلاب الضالة ومنع تواجدها في الشوارع.

 

وقد خصصت السلطات في مدينة العقبة، مبلغ مالي قدره  10 دنانير لكل مواطن أو مقيم يقوم باصطياد «كلب ضال»، وتسليمه حي لمديرية خدمات المدينة.

 

وكانت السلطات الأردنية، أصدرت في جلسة المفوضين رقم 35 /2020 قرارها رقم 442 بتخصيص مبلغ 10 دنانير، لكل مواطن يقوم باصطياد كلب ضال دون قتله، وتسليمه لمديرية خدمات المدينة، وذلك ضمن مبادرة لجمع الكلاب الضالة من الشوارع بهدف القضاء على ظاهرة انتشارها في الشوارع والأحياء السكنية.

 

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