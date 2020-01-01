سيميوني يوجه رسالة مثيرة إلى نجم الفريق

أكد مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، عقب الفوز 3-0 على ريال مايوركا، في افتتاح الجولة 34 من "الليغا"، أن مهاجم الفريق الشاب جواو فيلكس لايزال يبحث عن استعادة حسه التهديفي، مطالباً إياه بالهدوء وعدم التسرع في هز الشباك لتحقيق مراده.





كان فيلكس غادر أرض الملعب وهو غاضب لدى استبداله (ق54) ليحل مكانه آنخل كوريا، بعدما أهدر أكثر من فرصة واضحة للتسجيل خلال الشوط الأول.





وصرح سيميوني عقب المباراة: "كان يعاني من كدمة منذ مباراة ألافيس، لايزال يحاول البحث عن أفضل مستوياته، دائماً ما يسعى لإيجاد فرص للتسجيل، ونأمل أن يستعيد ذلك بالهدوء والطمأنينة لإظهار جودته".





وحول ركلة الجزاء التي نجح في تسجيلها ألبارو موراتا ليفتتح التسجيل، بعد إهدارها أولاً، قبل أن يقرر الحكم إعادتها بعد الاحتكام لـ"الفار"، قال: "كان واثقاً من تسجيلها، كلاهما سددهما بشكل جيد".





وتابع: "كنا بحاجة لهذا الفوز لتعزيز الأداء الجيد الذي قدمناه أمام برشلونة، الفريق نزل بشكل جيد للغاية، وبحث عن اللعب العمودي في وجود يورنتي وكاراسكو على الجانبين، كان بإمكاننا تسجيل هدف آخر في الشوط الأول لكننا خرجنا منها بفارق مريح للفوز بالمباراة".