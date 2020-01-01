بيليجريني يقترب من الدوري الإسباني

السبت 04/يوليه/2020 - 09:24 ص
بيليجريني
بيليجريني
وكالات
يقترب المدير الفني التشيلي المخضرم، مانويل بيليغريني، من تدريب فريق ريال بيتيس الإسباني.

أكدت صحيفة ماركا، أن بيليغريني سيوقع على عقد يمتد لموسمين، وسيرافقه في الفريق مساعده أنطونيو كوردون.

ويمتلك بيليغريني (66 عاماً) باعاً طويلاً في مسيرته التدريبية، حيث سبق له قيادة ريال مدريد (2009-2010)، ومانشستر سيتي (2013-2016)، قبل أن يخلفه بيب غوارديولا، كما تولى مسؤولية أندية ريفر بليت، فياريال، ملقا، وهيبي تشاينا فورتشون.

وكان وست هام يونايتد آخر فريق يتولى مسؤوليته في موسم 2018-2019.

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