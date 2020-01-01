نجم مانشستر سيتي يقترب من برشلونة

دخل برشلونة ومانشستر سيتي في مفاوضات بشأن إريك غارسيا، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، حيث أبلغ البرسا النادي الإنجليزي برغبته في الحصول على خدمات المدافع الشاب هذا العام.





وقد يصبح غارسيا (19 عاماً) أحد أبرز صفقات هذا الصيف، ووضع "البلاوغرانا" نصب عينيه مدافع السيتي لتدعيم الخط الخلفي للفريق الإسباني، وقد بدأت المحادثات بين الناديين بالفعل، حسبما أفادت صحيفة سبورت الرياضية الكاتالونية.





وكشف النادي عن اهتمامه بالحصول على توقيع قلب الدفاع الإسباني الذي يرتدي قميص السيتيزنس حالياً، لكن عقده مع الفريق الإنجليزي ينتهي في صيف 2021، وبوسعه الانتقال بشكل حر، إلا أن المفاوضات لا تزال في مرحلة مبدئية بعد، ولم تنتقل بعد للجدية اللازمة لضمان عودة غارسيا إلى ملعب كامب نو.





يذكر أن اللاعب أحد خريجي أكاديمية لاماسيا، وقد رحل في 2017 إلى إنجلترا، حيث لعب تحت إمرة مواطنه بيب غوارديولا، وشارك مع السيتي هذا الموسم على مدار 447 دقيقة، ولعب أساسياً خلال الفوز الكبير الذي حققه مانشستر سيتي على بطل "البريميير ليغ" 4-0.