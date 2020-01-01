مطار الغردقة يستقبل 377 سائحا على متن رحلتين من أوكرانيا وبيلاروسيا

استقبل مطار الغردقة الدولي 377 سائحًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على متن رحلتين قادمتين من أوكرانيا وبيلاروسيا.





وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختلفة بالمطار والتي بدأت بعملية التعقيم وقياس درجة الحرارة والالتزام بالمسافات بين الركاب.





وكشف مصدر بمطار الغردقة الدولي، عن أن رحلة أوكرانيا التي وصلت اليوم تقل على متنها 189 سائحا أوكراني الجنسية، حيث وصلت فجر اليوم وغادرت بعد ساعة من وصولها وعلى متنها 18 راكبا متجهة لأوكراني.





وأضاف أن رحلة بيلاروسيا أيضا وصلت لمطار الغردقة صباح اليوم وعلي متنها 188 سائح وغادرت الغردقة وعلي متنها 184 راكب من العالقين والمقيمين من دول بيلا روسيا وكازخستان ودول أخرى.





ونوه بأنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية مع الركاب من حيث التعقيم وتعقيم الحقائب وقياس على درجة الحرارة، مع اتباع جميع الإرشادات الوقائية في المطار التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه من المقرر أن تصل أيضا اليوم رحلتين أخرتين من أوكرانيا وأخرى من زيورخ السويسرية.





وكان مطار الغردقة الدولي، استقبل أول أمس الخميس، ثاني رحلات السياحة الخارجية، عقب استئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية، قادمة من سويسرا تقل على متنها 151 سائح، حيث استقبلت ادارة المطار السياح بالورود وتقديم الهدايا التذكارية المختلفة.





كما كانت استقبلت مدينة الغردقة الأربعاء الماضي الأول من يوليو أولى رحلات السياحة الخارجية قادمة من اوكرانيا تقل على متنها 175 سائح اوكرانيا، حيث تم استقبالهم بالمزمار البلدى والتنورة، وكان فى استقبالهم احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وكذلك رئيس المصرية للمطارات وعدد من قيادات المحافظة.



