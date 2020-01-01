مطار الغردقة يستقبل 377 سائحا على متن رحلتين من أوكرانيا وبيلاروسيا
السبت 04/يوليه/2020 - 09:12 ص
محمد طه
استقبل مطار الغردقة الدولي 377 سائحًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على متن رحلتين قادمتين من أوكرانيا وبيلاروسيا.
وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختلفة بالمطار والتي بدأت بعملية التعقيم وقياس درجة الحرارة والالتزام بالمسافات بين الركاب.
وكشف مصدر بمطار الغردقة الدولي، عن أن رحلة أوكرانيا التي وصلت اليوم تقل على متنها 189 سائحا أوكراني الجنسية، حيث وصلت فجر اليوم وغادرت بعد ساعة من وصولها وعلى متنها 18 راكبا متجهة لأوكراني.
وأضاف أن رحلة بيلاروسيا أيضا وصلت لمطار الغردقة صباح اليوم وعلي متنها 188 سائح وغادرت الغردقة وعلي متنها 184 راكب من العالقين والمقيمين من دول بيلا روسيا وكازخستان ودول أخرى.
ونوه بأنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية مع الركاب من حيث التعقيم وتعقيم الحقائب وقياس على درجة الحرارة، مع اتباع جميع الإرشادات الوقائية في المطار التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه من المقرر أن تصل أيضا اليوم رحلتين أخرتين من أوكرانيا وأخرى من زيورخ السويسرية.
وكان مطار الغردقة الدولي، استقبل أول أمس الخميس، ثاني رحلات السياحة الخارجية، عقب استئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية، قادمة من سويسرا تقل على متنها 151 سائح، حيث استقبلت ادارة المطار السياح بالورود وتقديم الهدايا التذكارية المختلفة.
كما كانت استقبلت مدينة الغردقة الأربعاء الماضي الأول من يوليو أولى رحلات السياحة الخارجية قادمة من اوكرانيا تقل على متنها 175 سائح اوكرانيا، حيث تم استقبالهم بالمزمار البلدى والتنورة، وكان فى استقبالهم احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وكذلك رئيس المصرية للمطارات وعدد من قيادات المحافظة.
تعافي 402 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.
تسجيل 1412 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة جديدة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.