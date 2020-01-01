العالم يسجل قفزة جديدة بأعداد المصابين بفيروس كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 09:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

ارتفع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا عالميا، إلى 207 آلاف بعد تراجعه أمس إلى 174 ألفا، فيما بلغت الحصيلة 11 مليونا و74,8 ألف، حسبما ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم السبت.

 

ووفقًا للجامعة الأمريكية، تجاوزت أعداد الوفيات بكوفيد-19 525 ألفا، فيما تماثل أكثر من 5 ملايين و875 ألف شخص للشفاء حتى الآن.

 

وكانت أكثر دول العالم إصابة بجائحة كورونا الولايات المتحدة (نحو مليونين و794,1 ألف إصابة) والبرازيل (مليون و539 ألفا) وروسيا (667 ألفا) والهند (648,3 ألف) وبيرو (295,5 ألف).

 

 هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,085 مليون إصابة، بينهم أكثر من 526 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,211 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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