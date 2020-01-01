طبيب يكشف مفاجأة عن سر ثبات أعداد مصابي ووفيات كورونا بمصر

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، عن أن ثبات معدل الإصابات واللوفيات، يؤكد أن ما يتردد عن حدوث تحور لفيروس كورونا، وأنه أصبح أكثر شدة لم يحدث في مصر، وأننا في مرحلة السيطرة على الفيروس.





وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن أعداد المتعافين في مصر جيد، ودليلا على أن المرضى يتلقون العلاج المناسب، لافتا إلى أن هناك استاجابة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية، حيث أن نسبة ارتداء الكمامة في الشارع المصري كبير.





وأضاف رئيس أقسام المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، أن الوسيلة الأفضل في الفترة الحالية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، هو الالتزام بالإجراءات الوقائية.



