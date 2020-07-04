"فوربس" تنفي وصول ثروة كيم كارداشيان للمليار دولار



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الشائعة التي روج لها زوج كيم، كاني ويست، نفتها مجلة الاقتصاد الأشهر، فوربس، في بيان رسمي تقول به ان ثروة كيم تتوقف عند حد 900 مليون دولار.



وكانت قد اتهمت فورب كايلي جينر بالتلاعب بأصول ثروتها في محاولة منها للوصول برثوتها للمليار دولار، وتحصد لقب الاصغر في العالم التي تنتجح في تحقيق ذلك.



نفت مجلة فوربس بشكل رسمي، ما تردد حول وصول ثروة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، لـ مليار دولار مثلما أثير حول شقيقتها كايلي جينر من قبل.