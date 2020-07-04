أنجلينا جولي تظهر للمرة الأولى بالكامامت الواقية بعد غياب شهور



ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي التقطتها مصوري المشاهير لأنجلينا وكانت ترتدي وابنتها كمامات واقية في مقاطعة Los Feliz.



ذلك بعد أن ترددت أنباء قوية حول بداية عودة العلاقة الجيدة بين أنجلينا وزوجها السابق النجم براد بيت الذي شوهد منذ ايام قليلة للمرة الأولى أمام منزلها للمرة الاولى منذ سنوات.



عادت النجمة الكبيرة أنجلينا جولي للظهور من جديد، بعد غياب عن الانظار دام لشهور، خلال قيامها بجولة برفقته ابنتها فيفيان بشوارع مدينة لوس أنجلوس.