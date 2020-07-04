خطبة لفايولا ديفيس عن حقوق السود في هوليوود تشعل مواقع التواصل

السبت 04/يوليه/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

انتشرت خطبة للنجمة الحاصلة على الاوسكار فايولا ديفيس عبر منصات التواصل بسرعة كبيرة، قالت خلالها تصريحات مثيرة للجدل حول حقوق السود المهدرة في هوليوود.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الخطبة لفايولا كانت من ندوة حضرتها عام 2018، وتحدثت خلالها عن الظلم الذي يتعرض له نجوم كبار من السود بهوليوود مثلها على الرغم من حصدها لجائزة الأوسكار.

وجاء في تصريحات فايولا أنها لا تعامل مثل معاملة فنانات من البيض مثل ميرل ستريب، ولا تتلقى أجر مثلهم، وقام العديد من الفنانين من اصحاب البشرة السمراء بنشر هذا المقطع الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل.

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