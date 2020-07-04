تحركات عراقية على الأرض لوقف التوغل التركي

السبت 04/يوليه/2020 - 08:36 ص
العراق
العراق
وكالات

 بدأت القوات العراقية، اليوم السبت، في اتخاذ إجراءات على الأرض لحفظ أمن وسيادة البلاد، من خلال تعزيز انتشارها العسكري بطول الحدود.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن التحركات العسكرية العراقية، تهدف  إلى منع القوات التركية من التوغل في شمال البلاد.

 

وشنت طائرات حربية تركية، سلسلة غارات طالت منطقتين جبليتين، في محافظة دهوك العراقية، الجمعة، دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

 

وأقامت القوات التركية، حتى الآن، 24 مركزا عسكريا على قمم السلاسل الجبلية التي احتلتها في الشمال العراقي.

 

أعلنت مصادر عراقية، قي وقت سابق، أن القوات التركية سيطرت على مرتفعات جبل خامتير أعلى قمة داخل الأراضي العراقية، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان مسؤول تركي، قد كشف أن أنقرة تخطط لبناء مزيد من القواعد العسكرية في شمال العراق.

 

وكاتت وزارة الخارجية العراقية، استدعت السفير التركي في بغداد مجددًا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، احتجاجًا على استهداف طائرات تركية مخيما للاجئين في نينوى.

 

وقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت سابق اليوم، أن طائرات تركية قامت باختراق الأجواء العراقية، واستهداف مخيم للاجئين قرب منطقة مخمور غرب أربيل.

 

 وأكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن قيام تركيا باختراق الأجواء العراقية ينتهك سيادة البلاد.

 

وكانت طائرات حربية تركية، قصفت قاعدة لحزب العمال الكوردستاني في مخمور، وسقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقًا لوسائل إعلام عراقية.

 

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