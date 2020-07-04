هجوم انتحاري يستهدف نقطة تفتيش في ميناء مقديشو بالصومال

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قال شهود عيان إن انفجارا هز أجزاء من العاصمة الصومالية مقديشو في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، حيث فجر مهاجم انتحاري سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش خارج الميناء مباشرة لكن لم تعلق الشرطة على الفور على الضحايا، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



قال عامل بالميناء طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: "سقط حطام معدني في كل مكان داخل الميناء وسمعنا إطلاق نار.. وطوقت قوات الأمن المنطقة".



وقال محمد علي، صاحب متجر في المنطقة، إن الانفجار هز الأرض. وفي مستشفى المدينة قالت الممرضة، حليمة نور، إنها استقبلت خمسة أشخاص أصيبوا في الانفجار لتلقي العلاج.



يذكر انه منذ عام 2008، تقاتل حركة الشباب الإسلامية للإطاحة بالحكومة المركزية وإرساء حكمها على أساس تفسيرها الصارم لقانون الشريعة الإسلامية.

