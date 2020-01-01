كونتي يضغط على إدارة الإنتر لضم نجم وسط برشلونة

تخطط إدارة إنتر ميلان الإيطالي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





إنتر ميلان يضغط لضم فيدال

تحدث تقرير صحفي إيطالي، أن نادي إنتر ميلان جدد إهتمامه بالتعاقد مع النجم التشيلي آرتورو فيدال لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني.





وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن المدير الفني أنطونيو كونتي يضغط على إدارة النادي اللومباردي لإبرام صفقة إنتقال فيدال من برشلونة إلى إنتر ميلان.





وكانت هناك محاولات سابقة خلال آخر عامين من إدارة إنتر ميلان للتعاقد مع فيدال، ولكن لم تنجح تلك المساعي، وإستمر اللاعب في برشلونة.





الجدير بالذكر أن فيدال نجم يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق، يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2021.



