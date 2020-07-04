المكسيك تسجّل 6740 إصابة جديدة بكورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 08:15 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
ذكرت المكسيك يوم الجمعة أن 6740 إصابة جديدة بالفيروس التاجي ترفع إجمالي اصابات البلاد إلى 245251 حالة، لتصبح أكثر من إيطاليا وتاسع أعلى حصيلة في العالم، بحسب إحصاء لرويترز.

كما أبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن 654 حالة وفاة إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى 29،843 حالة وفاة، وهو عدد قليل يلي فرنسا التي لديها حاليًا خامس أعلى عدد من الوفيات.

كانت حالات يوم الجمعة الجديدة أقل بقليل من الرقم القياسي المسجل يوم الخميس في المكسيك.

بعد أكثر من شهرين من إعلان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن المكسيك قد دأبت على مكافحة الوباء، سجلت البلاد في الأسابيع الأخيرة أعلى عدد من الوفيات اليومية في جميع أنحاء العالم إلى جانب البرازيل والولايات المتحدة.


وقالت وزارة الصحة إن فحص الوفيات الأخيرة في المكسيك يمكن أن يزيد الأعداد بشكل أكبر، خاصة وأن البلاد تحاول إحياء اقتصادها المنهك.

وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز-جاتيل في مؤتمر صحفي "بما أننا في وباء نشط، فإن الخطر يتمثل في أننا نحاول إعادة فتح الأنشطة الاجتماعية... قد يكون لدينا المزيد من الإصابات ويمكن الحفاظ على انتقال العدوى أو زيادته".

وقالت الحكومة المكسيكية إن العدد الحقيقي للمصابين من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

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