تعرف على موعد إنطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي

السبت 04/يوليه/2020 - 08:11 ص
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، مواعيد مباريات مرحلتين من المسابقة، حيث سيتم إقامتهما ما بين يومي 14 و 22 من يوليو الجاري، وذلك في حال توفر كل متطلبات السلامة حسب بروتوكول الرابطة لاستئناف المسابقة.

وكشفت الرابطة  في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، عن موعد ختام الموسم الجاري، حيث حددت يوم 26 يوليو الجاري، مؤكدة أن مباريات المرحلة الأخيرة ستقام في وقت واحد في الساعة الرابعة بالتوقيت الصيفي البريطاني.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال التوقيت الصيفي البريطاني تكون الساعة الموحدة في المملكة المتحدة مُتقدمة ساعة واحدة عن توقيت جرينيتش، حيث يزيد الليل ويقّل النهار في هذه الفترة،ويبدأ التوقيت الصيفي البريطاني في الساعة0100 من يوم الأحد الأخير في شهر مارس، وينتهي في الساعة0100 في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.

وجاءت مواعيد منافسات المرحلة السادسة والثلاثين، لتشهد افتتاحها يوم 14 من الشهر الجاري، بمباراة تجمع بين تشيلسي ونوريتش سيتي .

ويشهد يوم 15 يوليو، مواجهة تجمع أرسنال بحامل اللقب ليفربول في ملعب "الإمارات" ، فيما تقام في اليوم ذاته ثلاث مباريات تجمع ما بين مانشستر سيتي وبورنموث، وبيرنلي وولفرهامبتون ، ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام.

وتقام أربع مباريات يوم 16 يوليو، حيث يستضيف ايفرتون فريق أستون فيلا، فيما يحل شيفيلد يونايتد ضيفا على ليستر سيتي، بينما يلعب مانشستر يونايتد أمام مضيفه كريستال بالاس ويواجه ساوثهامبتون ضيفه برايتون.

وتختتم منافسات المرحلة يوم 17 من الشهر ذاته، بمباراة تجمع ويستهام يونايتد بضيفه واتفورد.

وتنطلق المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة)، يوم 18 يوليو الجاري، حيث يواجه نوريتش سيتي ضيفه فريق بيرنلي، بينما تستأنف مباريات المرحلة يوم 19 من الشهر ذاته، بمباراتين تجمع الأولى بين فريقي بورنموث وساوثهامبتون بينما يحل توتنهام ضيفا على ليستر سيتي.

وسيواجه برايتون ضيفه نيوكاسل يونايتد، فيما يستضيف شيفيلد يونايتد فريق إيفرتون، بينما يحل كريستال بالاس ضيفا على وولفرهامبتون، وذلك يوم 20 من الشهر ذاته.

ويستضيف أستون فيلا فريق أرسنال ، كما يحل مانشستر سيتي ضيفا على واتفورد في يوم 21 من يوليو.

وتختتم منافسات المرحلة في 22 من الشهر ذاته، بمواجهة قوية تجمع ليفربول مع ضيفه تشيلسي، فيما يستضيف مانشستر يونايتد فريق ويستهام يونايتد.

يذكر أن منافسات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور جماهيري، منذ عودتها في منتصف يونيو الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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