تقارير: إقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الإمارات من مباراة واحدة

السبت 04/يوليه/2020 - 08:39 ص
كاف
كاف
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولاسيما محبي الأهلي والزمالك مباريات دوري نصف نهائي المسابقة الأقوى في القارة السمراء.

الكاف يبحث إقامة مباريات نصف نهائي أبطال أفريقيا بالإمارات
تحدث موقع "le360" المغربي نية الاتحاد الإفريقي "كاف" إقامة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا في الإمارات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن أن بقية مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا ستقام في سبتمبر المقبل بنظام المباراة الواحدة بداية من نصف النهائي في دولة لم يُحددها الكاف بعد.

وأوضح التقرير المغربي أن بعض أعضاء المكتب التنفيدي للكاف طرحوا على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي مقترحا لاستكمال دوري الأبطال في الإمارات، وهو ما تم الاتفاق عليه أمس الخميس.

وتابع التقرير المغربي أن الكاف قرر إقامة البطولة بالإمارات، للاستفادة من عقود الرعاية الجديدة التي سيتم توقيعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح التقرير أن مسئولي الكاف يريدون ضخ أموال إضافية في خزينة الاتحاد الأفريقي يساعد على الوفاء في الدعم الذي رصدته للاتحادات المحلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

وأضاف التقرير أن كاف رصد 16 مليونا و200 ألف دولار، بمعدل 300 ألف دولار لكل اتحاد قاري.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي المغربي.

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