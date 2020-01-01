بسبب الزمالك.. الأهلي يرفض بيع ناصر ماهر

السبت 04/يوليه/2020 - 08:06 ص
ناصر ماهر
ناصر ماهر
علي خلاف
تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب السويسري رينيه فايلر سواء التعاقد مع صفقات جديدة أو عودة بعض المعاريين.

الأهلي يرفض بيع ناصر ماهر بسبب الزمالك
رفض مجلس إدارة النادي الأهلي، فكرة بيع ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأحمر ، محليًا أو خارجيًا خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت مصادر صحفية أن مسئولي الأهلي يرفضون بيع ناصر ماهر بشكل نهائى خوفا من دخول الزمالك فى مفاوضات مع اللاعب، خصوصًا أنه ضمن العناصر التى سبق لإدارة الأبيض الحديث معها عن فكرة الانتقال لصفوفه.

الجدير بالذكر أن مفاوضات فريق ناشيونال ماديرا البرتغالى مع ناصر ماهر قد تعثرت فى ظل ضغوط إدارة سموحة على اللاعب للبقاء ضمن صفوفه بالموسم الجديد.

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