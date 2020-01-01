وزير التعليم التعليم يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن أن مصر قد تكون تخطت مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا، وأننا الآن في مرحلة تسطيح استعداد للنزول بعدد الإصابات، موضحا أن معدل الإصابة بفيروس كورونا في مصر بدأ خلال أخر أسبوعين يتحول من الارتفاع الرأسي إلى منحنى التسطيح.





وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه لا يجب أن نندهش أو نستغرب إذا اوصلنا لتسجيل 100 ألف إصابة، حيث قد نصل لهذا الرقم على مدار الشهرين القادمين حتى ننتهي من الجائحة، منوها بأنه إذا استمرت الأعداد بنفس المعدل حتى منتصف شهر يوليو فهذا يعني أننا تجاوزنا مرحلة الذروة.





ونوه بأن مرحلة النزول تدريجيا بعدد الاصابات قد يستمر حتى نهاية سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك دراسة أخرى للوضع بعد أسبوعين.





تعافي 402 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.





تسجيل 1412 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة جديدة





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.