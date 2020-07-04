عمرو محمود ياسين يشن هجوماً على منتقدي إسعاد يونس

السبت 04/يوليه/2020 - 08:03 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر




تعرضت الفنانة إسعاد يونس لسيل من الانتقادات وحملة قوية عليها هدفها الهجوم عليها ومقاطعة أعمالها وبرنامجها الشهير صاحبة السعادة، وذلك بعد تنمرها على إحدى الفتيات الفلاحات.



ونشر عمرو محمود ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مدافعاً عنها قائلاً"يلا يا جماعة إسعاد يونس كتبت مقال مش عاجبكم فتمام انسوا بقي اي حاجه لطيفه عملتها في حياتها و تعاملوا معاها كمجرم حرب مجتمع عجيب".


يذكر أن آخر أعمال عمرو محمود ياسين مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

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