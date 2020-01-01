إحباط ترويج 5 أطنان أغذية ولحوم غير صالحة في الدقهلية

أحبطت مديرية الصحة بالدقهلية، ترويج خمسة أطنان مواد غذائية غير صالحة، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة في حملة بمركز ومدينة المنزلة.





مرت الحملة على ثلاجة مطعم بالمنزلة، وضبطت ٤٦٨٠ كيلو جرامًا من الدجاج منزوعة الأحشاء، و٣٩٠ كيلو عجينة سجق، ١٤٥ كيلو حواوشي، و٦٠ كيلو كبدة، و٢٣ كيلو لحم مذبوح خارج السلخانة.





وكشفت الحملة عن سبب الضبط، موضحة أن هناك تغييرًا في الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وانقطاع التيار الكهربائي عن الثلاجة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.





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وعل صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية، من ضبط ١٤ مخبزًا ينتج خبزًا ناقصًا في الوزن، والتصرف في 83 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة.





في غضون ذلك، تمكنت الحملات من ضبط 7 مخابز بنطاق مركزي المنصورة وطلخا، تنتج خبزًا ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، إضافة إلى ضبط بعضا من أصحاب المخابز يبيعون الدقيق في السوق السوداء.