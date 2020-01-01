إحباط ترويج 5 أطنان أغذية ولحوم غير صالحة في الدقهلية
السبت 04/يوليه/2020 - 08:09 ص
محمد كشك
أحبطت مديرية الصحة بالدقهلية، ترويج خمسة أطنان مواد غذائية غير صالحة، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة في حملة بمركز ومدينة المنزلة.
مرت الحملة على ثلاجة مطعم بالمنزلة، وضبطت ٤٦٨٠ كيلو جرامًا من الدجاج منزوعة الأحشاء، و٣٩٠ كيلو عجينة سجق، ١٤٥ كيلو حواوشي، و٦٠ كيلو كبدة، و٢٣ كيلو لحم مذبوح خارج السلخانة.
وكشفت الحملة عن سبب الضبط، موضحة أن هناك تغييرًا في الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وانقطاع التيار الكهربائي عن الثلاجة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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وعل صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية، من ضبط ١٤ مخبزًا ينتج خبزًا ناقصًا في الوزن، والتصرف في 83 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة.
في غضون ذلك، تمكنت الحملات من ضبط 7 مخابز بنطاق مركزي المنصورة وطلخا، تنتج خبزًا ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، إضافة إلى ضبط بعضا من أصحاب المخابز يبيعون الدقيق في السوق السوداء.
شملت المخالفات، ضبط مخبزًا بلديًا بناحية طلخا، تصرف في ٦٩ شيكارة دقيق بلدي، وإنتاج خبرًا ناقص الوزن ١٨ جم، وضبط مخبزًا بلديًا بناحية طلخا تصرف في ١٠جوالات دقيق بلدي، ووضبط مخبزًا بلديًا بناحية طلخا توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي.
كما تم ضبط مخبز بلدي بناحية أويش الحجر مركز المنصورة، تصرف في أربعة أجولة دقيق بلدي وإنتاج خبرًا بلديًا ناقص الوزن ١٥ جم، وضبط مخبز بلدي بناحية ميت بدر خميس مركز المنصورة، ينتج خبزًا بلديًا ناقص الوزن ٢١ جم، بالإضافة إلى ضبط مخبز بلدي بناحية ميت بدر خميس انتاج خبز بلدي ناقص الوزن ١٩ جم، وضبط مخبز بلدي بناحية سكة سندوب اول المنصورة انتاج خبز بلدي ناقص ١٩ جم.
وترأس حسين عيطه رئيس مباحث تموين الدقهلية والعقيد علاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر ويحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا ضمت الحملة وائل الطنطاوي ومصطفى عوض وإسلام صبري بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر حملة تمكنت ضبط ٧ مخابز مخالفة
تم ضبط مخبز بقرية ميت العامل لتصرفه في 5 أجولة دقيق بلدي مدعم ومخبز بعزبة أبوزيد لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومخبز بمدينة اجا لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز بقرية الديرس لعدم وجود قائمة بيانات وفى مجال المحلات عن ضبط وتحرير محضر رقم ٤٥٦٤لسنة٢٠٢٠جنح اجا ضد "يوسف.ح.م "صاحب محل بقالة بقرية ميت أبو الحسين ومحضر رقم ٤٥٦٥ضد"فاطمة.ع.ع" صاحبة محل بقالة بقرية ميت أبوالحسين ومحضر رقم ٤٥٦٦ضد"حمدى.م.ح" صاحب محل بقالة بذات القرية وذلك لقيامهم ببيع السجائر بازيد من السعر الرسمي.
جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقرير الذى عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات الرقابة التموينية على المخابز بنطاق مركزي المنصورة وطلخا، وقرر محافظ الدقهلية إحالة كافه محاضر المخالفات المشار اليها إلى النيابة العامة.
ووجه لوكيل وزارة التموين لمتابعه تصرفات النيابة مع سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين من أصحاب المخابز
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصل حملات التفيش والرقابة التموينية على المخابز بنطاق المحافظة لمواجهة كافة اشكال التلاعب التي تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من الخبز بالجودة والكميات المطلوبة.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لإحكام الرقابة التموينية ضمانا لتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة عملا على إرضاء المواطنين.
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