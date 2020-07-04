مي كساب تشعل السوشيال ميديا بغناء أغنية زوجها أوكا "امتى" (فيديو)

السبت 04/يوليه/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أشعلت النجمة مي كساب، السوشيال ميديا بعد غنائها اغنية "امتى" لزوجها مطرب المهرجانات أوكا، حيث نشرت كوبلية من الأغنية عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام وعلقت قائله: "افتكر ربنا واستغفر له كل يوم".

ولاقى الفيديو إعجاب الجمهور وتباينت التعليقات أهمها "حلوة جداً، الأغنية دي تحفة ، حبيت جداً الأغنية" .

أغنية "امتى" كلمات وتوزيع أوكا ، تسجيل وميكس وماستر چورچ يعقوب ، وتم طرحها مؤخرا وحققت نجاحاً كبيراً ، وقام بغنائها أحمد شيبه وأوكا وأورتيجا .

يذكر أن مي كساب بدأت بتسجيل عدد من الأغاني الجديدة من أجل ضمها لألبوم يحتوي على 8 أغاني، إذ إنتهت من تسجيل 3 أغنيات من الألبوم الذي تحضر من خلاله مفاجأة، ألا وهي تقديم ديو يجمعها بزوجها الفنان “أوكا”، وتحمل الأغنية إسم “عم الناس”.


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