بسنت شوقي تكشف عن أعمالها الفنية القادمة

السبت 04/يوليه/2020 - 07:48 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

قالت الفنانة بسنت شوقي إنها حالياً مشغولة بقراءة الكثير من الورق، ولكنها لم تستقر حتى الآن على عمل معين.

وكشفت بسنت شوقي لـ"الفجر الفني" عن انضمامها لمسلسل "خالد بن الوليد"، الذى من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2021، ويقوم ببطولته النجم ياسر جلال، بعدما اعتذر النجم عمرو يوسف عنه.

يذكر أن الفنانة بسنت شوقي جسدت دور صديقة "على"، الذى يلعب دوره الفنان محمد الشرنوبي، في مسلسل "لية لأ"، وهى الفتاة المتحررة التى تعيش بنمط الحياة الأوربية، وكانت تعيش مع خطيبها أثناء وجودهما بالخارج، ولكن عندما يعودوا إلى مصر ويقابل خطيبها "عاليا"، يشعر تجاهها بمشاعر ويضطرا إلى أن ينهى علاقته بها، لأنه لا يحبها ولا يحب أسلوب حياتها.

مسلسل "ليه لأ"
 من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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