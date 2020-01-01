الناقد الفني اللبناني جمال فياض لـ"الفجر الفني": أول مرة شاهدت فيها محمد رمضان شعرت أنه أحمد زكي القادم

ولذلك يجب على فريق العمل أن يقدم كل هذه الأشياء والثغرات بمصداقية حتى يكون العمل واقعي، وأما عن مسألة الشبه بينهما فهو موجود حتى في نبرة الصوت وبالتأكيد سيكون هناك طرق مكياج معينة ستجعلنا نرى الشبه بينهما كبير على الشاشة ولكن يجب إتقان فن كتابة نص هذا العمل.







أثار الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما أعلن عن استعداده لتقديم مسلسل جديد يجسد من خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.وتواصلنا مع الإعلامي والناقد الفني اللبناني جمال فياض، والذي قال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن الفنان محمد رمضان مناسب جدًا لتجسيد شخصية الراحل أحمد زكي.وأضاف جمال فياض: "المرة الأولى التي شاهدت فيها محمد رمضان، يقدم أحد الأدوار في فيلم ما، شعرت أنه سيكون أحمد زكي القادم، ولفت نظري الشبه الكبير في الملامح بينهما وفي طريقة الأداء ونبرة الصوت.وتابع فياض أنه قال حينها أن هذا الشاب سيكون أحمد زكي الجديد ولكن إذا استطاع أن يعمل له شخصية مستقلة وبالفعل هو حقق ذلك ونجح بشكل كبير.وأوضح جمال فياض: أنه بالنسبة لموضوع تجسيد رمضان شخصية الامبراطور فإنه سيخوض هذا التحدي وسينجح فيها كما فعل الراحل بتجسيده لشخصية السادات وعبد الناصر بأداء رائع ولم يقلدهما ولكنه كان يعيش تفاصيل الشخصية.واختتم حديثه قائلًا: "في رأيي، فأن محمد رمضان سيخوض هذه التجربة وسيجسد الدور بشكل مميز ولكن أهم شئ حسن اختيار النص المكتوب، لأن تقديم وكتابة سيرة الراحل في مسلسل شيئًا صعبًا، لأن حياته بالتأكيد بها ثغرات وسلبيات فهو فنان قدير وناجح ولكن في حياته الشخصية فهو إنسان بالنهاية