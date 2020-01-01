هايدي رفعت لـ "الفجر الفني": شخصية "كريمة" في "اتنين في الصندوق" تشبهني كثيرا.. وأتمنى العمل مع الزعيم





"الفجر الفني"

حدثينا عن بدايتك في مجال التمثيل؟



كيف كانت تجربتك في مسلسل "اتنين في الصندوق"؟



كيف رأيتي انطباع الجمهور حول شخصية كريمة؟



ما الصفات المشتركة بين شخصيتك الحقيقية وشخصية كريمة في "اتنين في الصندوق"؟



ما هي أكثر شخصية حققت صدي أكبر خلال الموسم الرمضاني؟



كيف كانت كواليس "اتنين في الصندوق"؟



حدثينا عن مشاركتك في مسلسل "جمع سالم"؟



إلي أي مدي تأثرتي بشخصية يسرا في "جمع سالم"؟



هل هناك شخصية معينة تتمني تقديمها؟



هل توافقي علي تقديم برنامج تليفزيوني .. وما البرنامج الذي تتمني ان تقدميه؟



ماذا يعني لك مسلسل "قوت القلوب"؟



ما الذي جذبكِ للمشاركة قي مسلسل "قوت القلوب "؟



هل انتهيتم من تصوير الجزء الثاني لقوت القلوب.. ومتي سيتم عرضه؟



كيف استفدتي من تجربتك مع الفنانة ماجدة زكي؟



مسلسل "قوت القلوب " يعتمد علي البطولة الجماعية ، ما رأيك في انتشار هذه الظاهرة في الأونة الأخيرة؟



ما هي الأدوار التي حققت نجاح في مسيرتك الفنية ، وما أصعب شخصية قدمتها حتي الآن؟





ما هي معايير اختيارك للأدوار؟



البعض مستعد لتقديم أي شئ لتحقيق الشهرة ، كيف تنظري لهذا الأمر وما تعليقك علي ذلك؟

أنا أرفض هذا المبدأ تماماً ، فأنا أحب المهنة وأعشق التمثيل وليس ذلك من أجل الشهرة.



في نهاية حديثنا.. من الفنانين الذي ترغبي في العمل معهم خلال مشروع فني جديد ؟

هناك الكثير من الفنانين الذي أتمني أن يحالفني الحظ في العمل معهم من ضمنهم " عادل إمام ، سوسن بدر ، نيللي كريم ، محمود حميدة وخالد النبوي.



معايير اختياري للأدوار هي أن يكون الدور جيد والورق أيضاً، وأن يكون المخرج وفريق العمل على إتفاق مع بعضنا البعض ، وأن لا يتعارض الدور مع مبادئي .أنا أرفض هذا المبدأ تماماً ، فأنا أحب المهنة وأعشق التمثيل وليس ذلك من أجل الشهرة.هناك الكثير من الفنانين الذي أتمني أن يحالفني الحظ في العمل معهم من ضمنهم " عادل إمام ، سوسن بدر ، نيللي كريم ، محمود حميدة وخالد النبوي.

نجمة شابة تتمتع بموهبة كبيرة جعلتها تعشق الفن وتتمني أن تقدم أكثر مما وصلت إليه، تعد من الوجوه التي أثبتت تواجدها علي الساحة الفنية واستطاعت أن تخطف قلوب المخرجين والجماهير منذ ظهورها الأول على الشاشة من خلال أدوارها المميزة وموهبتها القوية.قدمت أعمال عديدة للشاشة مع أسماء كثيرة من النجوم، وشاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "اتنين في الصندوق" لنجمي مسرح مصر أوس أوس وحمدي الميرغني ومسلسل "جمع سالم " للنجمة زينة.والتقيمع النجمة هايدي رفعت لتتحدث عن تجربتها في مسلسل "اتنين في الصندوق" وردود أفعال الجمهور وكواليس العمل ومشاركتها في مسلسل "جمع سالم" ومسلسل "قوت القلوب" والكثير من الأمور الأخري.وإلي نص الحواربدأ اهتمامي وشغفي بمجال التمثيل بعد دخولي الجامعة وخصوصًا بعد الالتحاق بمسرح الجامعة، فهو يعتبر بدايتي في التمثيل وعلمني كيفية الوقوف أمام الكاميرا.من أفضل الأعمال التي شاركت فيها وسعيدة جدًا بمشاركتي في هذا العمل الضخم الذي يحتوي على مجموعة متميزة من الفنانين المجتهدين المحبين لعملهم، وسعيدة أكثر بردود فعل الجمهور.سعيدة جداً بالتعليقات عن الدور ، فالشخصية لاقت تفاعل واستحسان كبير من قِبل الجمهور ، فهي تشبه الكثير من الشخصيات في مجتمعنا في الوقت الحالي.الصفات المشتركة هي حبها لزكي، لأني لما بحب ممكن يكون رد فعلي مثلها فهي تشبهني كثيرًا، وحقيقي استمتعت بالشخصية بسبب برائتها وتمسكها بحبها بالرغم من أن الظروف ضدها."كريمة" في مسلسل "اتنين في الصندوق" حققت صدي كبير بين الناس، وسعيدة جدًا بذلك النجاح.من أجمل الكواليس مليئة بالضحك والهزار ، وطاقم العمل محترم وجميل ، فأنا سعيدة جدًا بالشغل معه فهم من الناس الشاطرة والمجتهده جدًا وأتمنى أن أكرر هذه التجربة .سعيدة جداً بالعمل مع المخرجة العظيمة إيمان حداد ، وفرقت معايا جدا ، والكاست بأكمله فوق رائع ، ومحظوظة جدلً بهذه التجربة .كنت متعصبة جداً من شخصية يسرا لأنها تعرف الحقيقة ، لكن غير متقبلاها وغير قادرة علي المواجهة ، فهي تعتبر شخصية استفزازية.لا توحد شخصية معينة، لكن أتمني أن أقدم جميع أنواع الشخصيات .نعم سأوافق فانا أتمني خوض مثل هذه التجربة وخصوصاً برنامج خاص بالأطفال.قوت القلوب يعني لي الكثير ،حيث كان به فنانين عمالقة وفخورة جداً بالعمل في هذا المسلسل، فهو يعتبر من أهم الأعمال التي شاركت فيها بحياتي علي جميع المستويات .هناك العديد من الأسباب وراء مشاركتي بالمسلسل أولهم ان المسلسل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين المتميزين ، ثانياً إعجابي الشديد بالشخصية والورق الجيد ، ثالثاً المخرج الكبير مجدي أبو عميرة.حتي الآن لم ننتهي من تصوير الجزء الثاني ، وليس لدي علم بموعد عرضه .استمتعت بتجربتي مع النجمة ماجدة زكي ولا أستطيع حصر ما أستفدته منها في كلمات قليلة ، ولكني ما أستطيع قوله أنني استفدت منها بكل المقاييس في كيفية النظرة للورق والمشاهد بشكل مختلف ، وأن كل كلمة ليها معناها ومذاكرة الشخصية بإتقان أهم من كل شئ.أنا أفضل البطولة الجماعية لأنها تعتبر من أهم وأجمل التجارب التي يمكن أن أشارك بها ، وبالطبع فأنا أستفيد منها الكثير .هناك أكثر من عمل حققت خلاله نجاحاً ساحقاً منهم" عائلة زيزو ، اتنين في الصندوق ، قوت القلوب وهوجان " ، وأصعب شخصية قدمتها حتي الآن هي شخصية منال في مسلسل "خط ساخن".