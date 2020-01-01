رضوى الشربيني: لكل بنت وست أنا في ظهرك

السبت 04/يوليه/2020 - 06:42 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة جديدة لها .

وظهرت في الصورة ترتدي تيشرت كات أحمر اللون، وعلقت على الصورة قائلة: "لكل بنت وكل ست.. أنا فى ظهرك"، في إشارة منها إلى واقعة تحرش أحد الشباب بـ 100 فتاة,


يذكر أن قدرضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر  ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. 

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.

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