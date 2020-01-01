رضوى الشربيني: لكل بنت وست أنا في ظهرك

وظهرت في الصورة ترتدي تيشرت كات أحمر اللون، وعلقت على الصورة قائلة: "لكل بنت وكل ست.. أنا فى ظهرك"، في إشارة منها إلى واقعة تحرش أحد الشباب بـ 100 فتاة,





يذكر أن قدرضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.



وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.





نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة جديدة لها .