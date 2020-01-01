كونتي يجدد طلبه لضم نجم برشلونة

السبت 04/يوليه/2020 - 05:27 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
جدد لنادي إنتر ميلان الإيطالي، طلبه بخصوص ضم نجم نادي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن كونتي يريد التعاقد مع النجم التشيلي أرتورو فيدال، نجم وسط نادي برشلونة الإسباني.
وأضافت الصحيفة، أن كونتي جدد طلبه بضم اللاعب، بعدما عاد اللاعب للمشاركة مرة أخرى رفقة نادي برشلونة خلال المباريات السابقة.
وحاول إنتر ميلان ضم اللاعب في عدة مناسبات، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.
ويريد أنطونيو كونتي إعادة الشراكة مرة أخرى مع فيدال، بعدما عملا سوياً في فترة ذهبية مع نادي يوفنتوس الإيطالي منذ عدة سنوات.
جدير بالذكر، أن فيدال مرتبط بعقد مع برشلونة، يمتد حتى صيف عام 2021، ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع إدارة النادي الكتالوني، بشأن تمديد عقده، مما قد يجعل خروجه قريباً من النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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