إنتر ميلان يرفض لاعب برشلونة ويُحدد بديله

السبت 04/يوليه/2020 - 04:56 ص
بوابة الفجر
ذكر تقرير صحفي إيطالي اليوم الجمعة، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي تراجع عن فكرة ضم نجم برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن إنتر ميلان تراجع عن ضم جونيور فيربو، الظهير الأيسر لنادي برشلونة.
وأكدت الشبكة، أن إنتر ميلان كان مُهتماً باللاعب منذ فترة بعيدة، إلا أن التقارير تشير لصرف مسئولي الإنتر النظر عن ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة، أن أنطونيو كونتي، المدير الفني للنادي الإيطالي حدد بديل اللاعب في مركز الظهير الأيسر، وهو الإيطالي إمرسون بالميري، الظهير الأيسر لنادي تشيلسي.

وتشير التقارير لاقتراب بالميري من مغادرة البلوز في سوق الانتقالات، وذلك بسبب رغبة تشيلسي في التعاقد مع بن تشيلويل، الظهير الأيسر لنادي تشيلسي.
وكان اللاعب على أعتاب مغادرة تشيلسي في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكن لنادي يوفنتوس، حيث طلبه مديره الفني السابق ماوريسيو سري، لتدعيم الجبهة اليسرى ليوفنتوس.


يشار إلى أن الصفقة قد تكلف خزائن النادي الإيطالي مبلغ 30 مليون يورو، بعد انخفاض قيمته التسويقية.


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