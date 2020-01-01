محمد الشرنوبي ينشر صورة من كواليس الحلقة الأخيرة من "ليه لأ".. ويعلق: كانت صعبة جدا

السبت 04/يوليه/2020 - 06:24 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة له من كواليس الحلقة الأخيرة من  مسلسله الجديد "ليه لأ" عبر  صفحته الرسمية بخاصية الأستوري بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " إنستجرام". 


وعلق الشرنوبي على الصورة قائلاً: "الكواليس كانت صعبة جدا تعبنا بجد" .


يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي  مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين.

وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.


شارك فى المسلسل أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا وهالة صدقي  ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف

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