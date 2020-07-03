شاهد.. إيساف يفاجئ عروسين على كوبري ستانلي ويغني لهما (فيديو)

السبت 04/يوليه/2020 - 05:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر  الفنان إيساف ، فيديو جديد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهر في الفيديو وهو يغني لعروسين  أعلى كوبري ستانلي، كما علق على قائلاً: "إسكندرية خطوبة عريس وعروسة لقيتهم ولاقوني وأنا واقف علي كويري ستانلي عرفت ان خطوبتهم غنيت لهم وقلت أفرح معاهم ويفرحوا معايا وتحية للراجل الفنان الجميل اللي معاه الطبل".

وحاز الفيديو على الكثير من الاعجابات، حيث علق الجمهور قائلاً: "ربنا يفرح قلبك زي ما فرحتهم انت فنان جميل" وكتب معجب آخر: "ربنا يجبر بخاطرك يا ايساف يا محترم".


يذكر أن كشف إيساف، في تصريحات صحفية عن كواليس ألبومه الجديد، حيث أكد إنه إنتهى من تسجيل ما يقرب من 8 أغان، وإنه كان ينوي طرحه خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا جعلته يؤجل كل شيء.

https://www.instagram.com/tv/CCMS0bWAhIS/?utm_source=ig_web_copy_link

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