حارس ريال مدريد يدخل دائرة اهتمامت تشيلسي

السبت 04/يوليه/2020 - 04:53 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
أشارت تقارير صحفية فرنسية اليوم الجمعة، رغبة نادي تشيلسي الإنجليزي في ضم حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقاً لما ورد عن شبكة "Le10 Sport" الفرنسية، فإن تشيلسي يبحث عن حارس مرمى بديل لحارسه الإسباني كيبا أريزابالاجا.

وأكدت الشبكة، أن مسؤولي البلوز مهتمون بالحصول على خدمات الحارس الفرنسي ألفونس أريولا، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني.

ويلعب أريولا على سبيل الإعارة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تنتهي إعارته مع النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري.

واقتصرت مشاركات صاحب الـ27 عاماً مع ريال مدريد هذا الموسم على 8 مباريات فقط، بواقع 3 مباريات في كأس الملك، ومبارتين في دوري أبطال أوروبا.

ويفكر أريولا في العودة مرة أخرى لصفوف النادي الباريسي، في ظل صعوبة حصولة على فرصة للعب أساسياً مع ريال مدريد، بسبب تألق البلجيكي تيبو كورتوا.
وفي سياق متصل، تشير عدة تقارير صحفية، باقتراب كيبا من مغادرة تشيلسي على سبيل لإعارة، في ظل وجود اهتمام من ناديي أشبيلية وفالنسيا.


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