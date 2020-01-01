الكاف يفكر في إقامة نصف نهائي دوري الأبطال والنهائيع خارج آفريقيا

السبت 04/يوليه/2020 - 04:48 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مقترحا باستكمال منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا بشهر سبتمبر المقبل، في دولة الإمارات بدلا من الكاميرون.

وكان الاتحاد الإفريقي، قد أعلن سابقا، أن بطولة دوري الأبطال، ستقام بنظام المباراة الواحدة على ملعب محايد بداية من نصف النهائي.

وكشف موقع "لي 360″ المغربي، أن عددا من أعضاء المكتب التنفيدي للكاف، طرحوا على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، أمس الخميس، خيارا باستئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا في الإمارات.

وأوضحت التقارير أن سبب اختيار الإمارات للإقامة نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، يرجع لرغبة كاف في الاستفادة بما ستضحه الإمارات من أموال جديدة لخزينة الاتحاد من خلال توقيع عقود رعاية وإعلانات، وفقا للدعم الذي رصدته للاتحادات المحلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، فيما سيلتقي الزمالك بفريق الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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