محاولة أخيرة من الأهلي لضم رمضان صبحي

السبت 04/يوليه/2020 - 04:23 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
كثف مسؤولي النادي الأهلي مفاوضاتهم لشراء رمضان صبحي، من هدرسفيلد الإنجليزي، المُعار لصفوف القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، باستمرار رمضان صبحي مع الفريق خلال الموسم المقبل، باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيل الأحمر.

وعزمت إدارة النادي الأهلي تقديم عرضا جديدا للنادي الإنجليزي، للتعاقد رمضان صبحي بصورة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي هدرسفيلد قد رفض عرضا من القلعة الحمراء لضم رمضان صبحي مقابل 2.5 مليون دولار، متمسكا ببيع اللاعب مقابل الحصول على 8 ملايين يورو.

ويسعى نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب وخالد مرتجي، عضو مجلس الشياطين الحمر وأمير توفيق، مدير التعاقدات، إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن المطالب المالية لنادي هيدرسفيلد.

يذكر أن رمضان صبحي انضم إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة فى يناير قبل الماضى لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن تقرر مسؤولي القلعة الحمراء تمديد عقد إعارة اللاعب لمدة موسماً إضافيا، مقابل مببغ مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

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