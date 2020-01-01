حقيقة مشاركة محمد دياب في مسلسل "نسل الأغراب"

السبت 04/يوليه/2020 - 05:27 ص
محمد دياب
محمد دياب
روان هيثم
نفى الفنان محمد دياب حقيقة مشاركته في مسلسل "نسل الأغراب" بعد تداول العديد من الأنباء التي أكدت على مشاركته في هذا العمل.

وتابع محمد دياب خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "جميع ما تداول حول مشاركتي في مسلسل نسل الأغراب أخبار خاطئة ليس لها أساس من الصحة".

وتابع: "تفاجئت بخبر مشاركتي فيه وأنه حتى الآن لا يوجد شئ رسمي يؤكد ما قيل".

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" يشهد التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التلفزيونية، وتدور أحداثه فى أجواء الصعيد، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى ومن إنتاج سنيرجى.

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