مباراة بكى فيها صلاح في الدوري الإنجليزي

تحدث الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، عن المباراة التي تسببت في بكائه مع الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وظهر صلاح خلال حوار أجراه مع جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، عبر شبكة "سكاي سبورتس بريطانيا"، وكشف أن مباراة مانشستر يونايتد الموسم الماضي تسببت في بكاؤه.





وتسببت مباراة مانشستر يونايتد الموسم الماضي أمام ليفربول، في ابتعاد الريدز قليلا عن صدارة الدوري الإنجليزي، وفوز مانشستر سيتي باللقب.





وقال صلاح: "إنه لا لأمر رائع، الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وقت طويل، أمر لا يُصدق".





وتابع:" أتذكر في العام الماضي بعد مباراتنا أمام مانشستر يونايتد، وحين توجهنا إلى غرفة خلع الملابس، بدأت في البكاء، تلك هي اللحظة التي شعرت فيها بأننا خسرنا لقب الدوري الإنجليزي".





وواصل:" ما فعلناه هذا الموسم لا يُصدق، أنّ نعود في العام التالي ونفوز باللقب، بعد خسارتنا له بنقطة واحدة في العام الماضي".



