مباراة بكى فيها صلاح في الدوري الإنجليزي

السبت 04/يوليه/2020 - 04:12 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تحدث الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، عن المباراة التي تسببت في بكائه مع الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر صلاح خلال حوار أجراه مع جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، عبر شبكة "سكاي سبورتس بريطانيا"، وكشف أن مباراة مانشستر يونايتد الموسم الماضي تسببت في بكاؤه.

وتسببت مباراة مانشستر يونايتد الموسم الماضي أمام ليفربول، في ابتعاد الريدز قليلا عن صدارة الدوري الإنجليزي، وفوز مانشستر سيتي باللقب.

وقال صلاح: "إنه لا لأمر رائع، الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وقت طويل، أمر لا يُصدق".

وتابع:" أتذكر في العام الماضي بعد مباراتنا أمام مانشستر يونايتد، وحين توجهنا إلى غرفة خلع الملابس، بدأت في البكاء، تلك هي اللحظة التي شعرت فيها بأننا خسرنا لقب الدوري الإنجليزي".

وواصل:" ما فعلناه هذا الموسم لا يُصدق، أنّ نعود في العام التالي ونفوز باللقب، بعد خسارتنا له بنقطة واحدة في العام الماضي".

وأتم:" في الموسم الماضي، لم يكن لدينا هذا الحظ لقد حصلنا عليه هذا الموسم، دائمًا في كرة القدم ستكون بحاجة إلى الحظ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول البطل ليفربول

أخبار تهمك

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

اسباب وقف ميسي مفاوضات تجديد تعاقده مع برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

حارس ريال مدريد يدخل دائرة اهتمامت تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على مباريات برشلونة وريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

إنها تقترب وبشدة.. الأهلي على بعد خطوة من حسم صفقة "نمبر وان"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كاراجر يتوقع بطل الدوري الإنجليزي.. ليس ليفربول !

أسطورة ليفربول: أحب ما فعله صلاح مع ماني!

ليفربول يتحدى مانشستر يونايتد في قمة "الكره"

سولسكاير يسخر ويشعل قمة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

التاريخ الأسود يلاحق ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. كلوب لا يفوز في مسرح الأحلام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:02 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

09:32 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن