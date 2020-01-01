محمد دياب يكشف عن أعماله الغنائية المقبلة





كشف الفنان محمد دياب، عن عودته للعمل الغنائي مرة آخرى بعد إتجاهه للتمثيل قائلاً: "تعاقدت مع شركة إنتاج جديدة لأنه كان لدي خلافات مع شركة الانتاج التي كنت أتعامل معها.وتابع محمد دياب خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "سوف أقوم بطرح أغنية جديدة لي بعد فترة انقطاع عن الغناء وستكون سنجل من النوع الشعبي".وتابع: "أتمنى أن تنال إعجاب ومحبة الجمهور، وأشعر أن الاغاني السنجل يكون لها تأثير كبير على الناس".يذكر أن الفنان دياب خاض هذا السباق الرمضاني بمشاركته في العديد من الأعمال الدرامية منها الاختيار، فرصة ثانية، البرنس، ليالينا 80 وحقق نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بدوره.