محمد عز يحتفل بوصوله مليون متابع عبر "إنستجرام"





احتفل النجم الشاب محمد عز بوصوله لمليون متابع علي حسابه بإنستجرام.ونشر عز صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلق قائلاً : شكراً مليون أخوصاحب حبكم نعمة بحكد ربنا عليها.وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيه، حيث علق أحد المتابعين وكتب: "تستاهل كل خير يا فنان موفق دائماً".يذكر أن آخر ظهور لمحمد عز كان في مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.