سولشاير يتغني بلاعب مانشستر يوناتيد الشاب

السبت 04/يوليه/2020 - 03:48 ص
بوابة الفجر
وكالات
قال النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لا توجد أي حدود للنجاحات التي يستطيع ماسون جرينوود مهاجم الفريق تحقيقها على أعلى مستوى.

ونقل الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي عن سولشاير قوله في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بورنموث، والمقرر إقامتها غدا السبت: " تعاملنا معه (جرينوود) بصورة جيدة على مدار الموسم، عن طريق منحه المزيد من الوقت للمشاركة مع الفريق".

وأضاف: "لازال بإمكانه المشاركة في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، لذلك هو اللاعب الشاب الذي يجب علينا الاعتناء به".

وتابع المدرب النرويجي: "لكنه أدى بشكل جيد سواء شارك أساسيا أو بديلا، وهو يتطور بشكل رائع هذا الموسم، لذلك السماء وحدها ستكون حدوده والأمر يعود إليه، هو يعلم ماذا عليه أن يفعل وما يمكن أن يفعله، لمواصلة المشاركة مع الفريق، لكن ذلك سيظل بيننا".

وكان جرينوود سجل هدفا في المباراة السابقة للفريق في الدوري أمام برايتون، والتي انتهت لصالح مانشستر يونايتد بنتيجة 3 / صفر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 52 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، مع تبقي ست مراحل على نهاية الموسم الجاري.

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