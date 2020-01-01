عودة مدربي ولاعبي الأندية السعودية المحترفين على متن طائرة خاصة

السبت 04/يوليه/2020 - 03:40 ص
بوابة الفجر
وكالات
وصلت اليوم الجمعة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، الرحلة الجوية الرابعة الخاصة بعودة المشاركة في مسابقات كرة القدم، قادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية.

وتستأنف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اعتبارا من الرابع من أغسطس المقبل بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان لاتحاد اللعبة فقد ضمت الرحلات الأربع 228 مدربا ولاعبا، تمت كافة ترتيباتها وإجراءاتها بدعم واهتمام مباشرين من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأثنى الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم على جهود كافة الجهات الحكومية والقطاعات المشاركة ومنسوبي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي في إنهاء ترتيب واستقبال العائدين.

وأضاف الأمين العام للاتحاد السعودي أنه تم تأمين 4 طائرات خاصة من البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، مؤكدا أن تحديد الدول الأربع تم بناءً على أن غالبية اللاعبين والمدربين متواجدين في الدول الثلاث الأولى، فضلاً عن وضع نقطة تجمع في باريس، كما تم أيضا تسهيل مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد

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