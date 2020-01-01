الولايات المتحدة تسجل 57 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 03:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,190 مليون إصابة، بينهم أكثر من 529 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,297 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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