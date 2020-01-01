بهذه الكلمات.. رامي رضوان يشيد بالنجم محمد دياب

السبت 04/يوليه/2020 - 04:45 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شارك النجم رامي رضوان، جمهوره بصورة تجمعه بالنجم محمد دياب بعد استضافته اليوم في برنامج "مساء dmc"، وذلك عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب: "بستمتع بيه تمثيل وغنا وغير كده علي المستوي الأنساني يدخل القلب علي طول من جمال روحه وطيبة قلبه ، غير إنه مجدع وبن بلد وأصيل ، كل الصفات اللي عكس مدحت ولا كتكت ولا زناتي".

ورد الفنان محمد دياب، علي تلك الكلمات الراقيه قائلاً : "حبيبي ده شرف لي" .

وتحدث دياب خلال الحلقة اليوم عن مش مشاركته في السباق الرمضاني الماضي بأكثر من عمل فني ، ونجاح تلك الأعمال وأعماله الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنان دياب خاض هذا السباق الرمضاني بمشاركته في العديد من الأعمال الدرامية منها الاختيار، فرصة ثانية، البرنس، ليالينا 80 وحقق نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بدوره.

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