بكلمات مؤثرة.. هبة عبد الغني تنعي وفاة النجم محمود جمعة

السبت 04/يوليه/2020 - 04:28 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

نعت الفنانة هبة عبد الغني، وفاة الفنان محمود جمعة، الذي توفي أمس، حيث كان يعاني من شبه غيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلي، وكان يتلقي العلاج بالرعاية المركزة في مستشفي بنها الجامعي.

ونشرت صورة تجمعهما عبر "إنستجرام" وعلقت: "مع السلامة يا عمو محمود.. رحل اليوم عن عالمنا الأستاذ محمود جمعة، اشتغلت معاه في مسلسل "فوق السحاب" ، وقضينا أكثر من أسبوعين سفر، قضناهم بودابيست، كنت بشرب من ايده أحلي كوباية شاي وبسمع منه أجمل حكايات في الدنيا".

وتابعت: "فنان مهم مخدتش حقه وإنسان جميل ربنا يكتبله محبة كبيرة في قلوب كل اللي اتعامل معاه ، مع السلامة يا عمو محمود إلي رحمة الله الواسعة".

يشار إلى أن آخر عمل شارك به محمود جمعة هو مسلسل" قوت القلوب"، من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.

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