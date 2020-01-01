أحمد سعد: أطول فترة في حياتي أعيش بدون حفلات

Advertisements

نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".



وظهر أحمد سعد في هذه الصورة من أحد الأفراح، وعلق قائلاً: "أخيرًا روحت فرح معزوم مش بغني، بس نفسي أشوف ناس فرحانين".



وتابع: "دي أطول فتره في حياتي أعيش بدون حفلات وأفراح".



في سياق آخر شارك أحمد سعد بغناء بعض أغاني مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان الاكثر بحثاُ عبر موقع تبادل الفديوهات "يوتيوب، وتويتر"، وقدم ما يقرب من 10 أغاني ضمن أحداث المسلسل الذي حقق نجاحا كبيراً وانتشارا واسعاً بين جمهور محمد رمضان، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث يحظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغاني.