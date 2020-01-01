أحمد سعد: أطول فترة في حياتي أعيش بدون حفلات

السبت 04/يوليه/2020 - 04:14 ص
أحمد سعد
أحمد سعد
روان هيثم
نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

وظهر أحمد سعد في هذه الصورة من أحد الأفراح، وعلق قائلاً: "أخيرًا روحت فرح معزوم مش بغني، بس نفسي أشوف ناس فرحانين".

وتابع: "دي أطول فتره في حياتي أعيش بدون حفلات وأفراح".

في سياق آخر شارك أحمد سعد بغناء بعض أغاني مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان الاكثر بحثاُ عبر موقع تبادل الفديوهات "يوتيوب، وتويتر"، وقدم ما يقرب من 10 أغاني ضمن أحداث المسلسل الذي حقق نجاحا كبيراً وانتشارا واسعاً بين جمهور محمد رمضان، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث يحظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغاني.

أخبار تهمك

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على مباريات برشلونة وريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 7 ساعات

اسباب وقف ميسي مفاوضات تجديد تعاقده مع برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقة خارج التوقعات.. الأهلي يطلب نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

موافقة مبدئية.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

حارس ريال مدريد يدخل دائرة اهتمامت تشيلسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

منذ حوالي 10 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

إنها تقترب وبشدة.. الأهلي على بعد خطوة من حسم صفقة "نمبر وان"

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:02 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

09:32 م

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

06:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن