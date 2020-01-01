"عيلتي الجميلة هتوحشوني".. هالة صدقي تودع فريق عمل "ليه لأ" في آخر يوم تصوير









المسلسل من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

شاركت الفنانة هالة صدقي، محبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهرت بالصورة برفقة فريق العمل من آخر يوم تصوير في مسلسل "ليه لأ"وعبرت عن اشتياقها للكاست مع انتهاء التصوير المسلسل قائلة: "عيلتي الجميلة هتوحشوني جداً".يذكر أن يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثة حول قضايا المرأة، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات15 حلقة.