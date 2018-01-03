اسباب وقف ميسي مفاوضات تجديد تعاقده مع برشلونة

أوقف النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني مفاوضات تجديد عقده مع النادي الكتالوني والذي من المقرر أن ينتهي خلال فترة الإنتقالات الصيفية للموسم المقبل 2021.





وذكرت تقارير صحفية أن ميسي أوقف مفاوضات التجديد بسبب أنه يريد أن يعرف من سيكون الرئيس القادم للبارسا وما هو مشروعه، وما هو الفريق الذي يريد تشكيله كذلك يريد أن يعرف من سيكون المدرب، تشافي أو كومان.





واشارت تقارير صحفية اسبانية أخري أن ‏النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي كان يريد الإستمرار لفترة اطول مع نادي برشلونة لكن في الوقت الحالي غير رأيه ولا يريد الإستمرار مع إدارة جوزيب ماريا بارتيميو.



