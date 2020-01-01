"ألقاك في الجنة يا حبيبي".. حسن الرداد يحيي الذكري السابعة عشر لوفاة شقيقه





أحيا النجم حسن الرداد، الذكري السابعة عشر لوفاة أخيه، حيث عبر عن حزنه الشديد لرحيله، عن طريق نشر صورة تجمعهما عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق قائلاً: "الذكري السابعة عشر لأخي فادي الرداد، ألقاك في الجنة إن شاء الله يا حبيبي.. أرجو قراءة الفاتحة على روحه".وقدم الكثير له واجب التغازي متمنين له بالرحمة والمغفرة منهم النجم مجدي كامل وكتب : ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة.يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان مسلسل "شاهد عيان"، الذي عرض في رمضان 2020 وجمع بين الأكشن والدراما، وشاركه في البطولة الفنانة بسمة وهنا شيحة وغيرهما من النجوم.