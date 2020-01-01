محمد دياب: لا أحب أن أحصر نفسي في أدوار الشر.. وتعاطفت مع شخصية مدحت كثيرا في "فرصة ثانية"

السبت 04/يوليه/2020 - 03:18 ص
محمد دياب
محمد دياب
روان هيثم

أعرب الفنان محمد دياب، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "فرصة ثانية" بموسم رمضان 2020 قائلاً: "فرحان بمشاركتي في مسلسل فرصة ثانية وقيامي بدور مدحت لأنه جديد عليا".

وتابع محمد دياب خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "ردود أفعال الجمهور عن الدور كانت مبهجة وسعيد أنها نالت إعجاب الجمهور وعند قرائتي للورق تعاطفت مع شخصية مدحت كثيرًا''.

وأضاف: "كان صعب عليا تقديم مثل هذه الشخصية للتحول الذي صار معه، وأنا لم أحب حصار أعمالي بأدوار الشر فقط، وأعتبر شخصية الشيخ سالم في الاختيار من أقرب الشخصيات التي قدمتها لقلبي".

يشار الى أن مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبري، وشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم الفنان محمود البزاوي وأحمد مجدي ونهال عنبر وهبة مجدي وأيتن عامر وأشرف زكي وعمر الشناوي وهبة عبدالغني وغيرهم الكثيرين من النجوم الشباب، ومن إخراج مرقس عادل وقد أستطاعوا من خلاله أن يحققوا نجاحا كبيرًا.

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