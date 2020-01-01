أويس مخللاتي يبدي رأيه في نادين نجيم.. وما علاقة سيرين عبد النور ونيكول سابا؟

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله الممثل السوري ​أويس مخللاتي​ في لقاء له بأحد البرامج التلفزيونية.



وأشاد أويس، عبر الحلقة بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، إذ وصفها بأنها أكثر بطلات "الهيبة" أهمية، كما وصفها بأجمل وأرق وأطبع طبيعة" أي إنها دائماً على طبيعتها.



ولم يتردد في التعبير عن إعجابه بأداء بطلات المسلسل الأخريات الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور ونيكول سابا، فيما أشار إلى أن مواطنته ديمة قندلفت "مهمة".